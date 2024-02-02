Ихтиопатологи провели первую в России операцию тропической рыбе

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:39
Фото: National Cancer Institute/Unsplash

В России ихтиопатологи Приморского океанариума впервые провели операцию тропической рыбе. Об этом пишет РИА «Новости».

Специалисты удалили длинношипой рыбе-ежу нообразование под глазом. Оно мешало рыбе принимать пищу из‑за воспалительного процесса в ротовой полости.

«Так как нам не удалось взять пункцию, чтобы установить состав новообразования, мы решили вскрыть абсцесс и провести лечебные мероприятия. Это решение было очень непростым, потому что в России таких операций тропическим рыбам никто не делал — в литературных источниках подобные случаи не описаны», — сказала главный ихтиопатолог Приморского океанариума Мария Попова.

Всего специалисты провели два хирургических вмешательства. Первый — купирование внешнего абсцесса над верхний губой, а второй — вскрытие абсцесса и удаление гноя.

Ихтиопатологи уточнили, что послеоперационные раны быстро зажили у рыбы. Сейчас она чувствует себя хорошо, проявляет активность и с большим аппетитом поедает мидий.

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