Ихтиопатологи провели первую в России операцию тропической рыбе

«Так как нам не удалось взять пункцию, чтобы установить состав новообразования, мы решили вскрыть абсцесс и провести лечебные мероприятия. Это решение было очень непростым, потому что в России таких операций тропическим рыбам никто не делал — в литературных источниках подобные случаи не описаны», — сказала главный ихтиопатолог Приморского океанариума Мария Попова.