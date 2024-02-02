Умер оператор Павел Капинос, снимавший «Духless-2» и «Беспринципных»

Александр Голиков
Сегодня в 14:05
Фото: из соцсетей

Российский оператор Павел Капинос, работавший над фильмами «Духless-2» и «Последний богатырь», а также сериалом «Беспринципные», скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет. О его смерти сообщила режиссерка Анна Меликян в своем телеграм-канале.

«Невозможно заснуть этой ночью. Рассматриваю фотографии со съемок моего самого грустного фильма „8“. Снимали очень весело и дружно. На фото с нами наш талантливейший и красивейший оператор Паша Капинос. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет», — написала постановщица.

Меликян выразила соболезнования родным и близким Капиноса, которого назвала одним из лучших операторов страны.

Павел Капинос родился 8 октября 1975 года и окончил операторский факультет ВГИКа. В качестве режиссера он работал над фильмами «Изоляция» и «Прощай, любимый!». Среди его операторских работ — «Духless-2», «Елки-5», «Беспринципные», «Кухня. Последняя битва», «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

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