Умер оператор Павел Капинос, снимавший «Духless-2» и «Беспринципных»

«Невозможно заснуть этой ночью. Рассматриваю фотографии со съемок моего самого грустного фильма „8“. Снимали очень весело и дружно. На фото с нами наш талантливейший и красивейший оператор Паша Капинос. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет», — написала постановщица.