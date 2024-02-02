Тиктокер прошел в Disney World по билету 1978 года

Пользователь тиктока Мэттью Эйблс попал в тематический парк Disney Magic Kingdom по билету 1978 года.
В ролике, который собрал более 9 млн просмотров, Эйблс рассказал, что обнаружил входной билет в парк аттракционов, который пылился у него дома еще до его рождения. В 1978 году он был куплен за 8 долларов.
«Я осознал, что он не был использован, а срока годности у него нет», — поделился автор видео. Эйблс решил испытать удачу и отправился во Флориду, где находится парк.
«Я уже начал нервничать, потому что женщина на входе начала ставить на сертификат штамп „недействителен“, а потом ушла куда‑то», — продолжил он. Но в итоге работница парка вернулась к нему с входным билетом в руках, гарантирующим однодневное посещение парка.
«Не могу поверить, что это действительно сработало!» — добавил тиктокер. Сейчас такой билет обойдется в 164 доллара.