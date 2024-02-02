Посмотрите трейлер продолжения «Мегамозга»

В мультфильме Мегамозгу придется столкнуться с новой командой могущественных антагонистов. Действие новой истории будет происходить сразу после первого мультфильма, когда бывший злодей осознает, что не хочет провести остаток жизни, презирая город. Теперь Мегамозг должен дать злодеям понять, что он герой и сделает все возможное, чтобы остановить их.