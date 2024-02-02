Посмотрите трейлер продолжения «Мегамозга»

Peacock опубликовал трейлер продолжения мультфильма «Мегамозг» 2010 года. Канал анонсировал сразу два проекта: полнометражный сиквел под названием «Мегамозг против Рокового Синдиката» и восьмисерийный сериал «Megamind Rules».
В мультфильме Мегамозгу придется столкнуться с новой командой могущественных антагонистов. Действие новой истории будет происходить сразу после первого мультфильма, когда бывший злодей осознает, что не хочет провести остаток жизни, презирая город. Теперь Мегамозг должен дать злодеям понять, что он герой и сделает все возможное, чтобы остановить их.
В новых историях Кит Фергюсон («Гравити Фолз») и Лаура Пост («Наруто: Ураганные хроники») заменили Уилла Феррелла и Тину Фей, подарив свои голоса главным героям.
Сиквел мультфильма 2010 года выйдет 1 марта на Peacock. В этот же день состоится релиз мини-сериала.