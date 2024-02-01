Памела Андерсон, Кирнан Шипка и Джейми Ли Кертис снимутся в фильме Джии Копполы

Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон, лауреатка «Оскара» Джеми Ли Кертис и Кирнан Шипка из «Леденящих душу приключений Сабрины» снимутся в фильме Джии Копполы «The Last Showgirl». Об этом сообщил Deadline.
В картине также сыграют Дейв Батиста («Стражи Галактики», «Стук в хижине»), Билли Лурд («Американская история ужасов») и Бренда Сонг («Социальная сеть», «Куколка»). Сценарий ленты напишет Кейт Герстен («Тут наверху», «В лучшем мире»).
Фильм расскажет об опытной танцовщике, которой приходится задуматься о будущем, когда ее шоу внезпно закрывается после 30 лет на сцене. 50-летней артистке предстоит наладить отношения с дочерью и заново обрести себя.
Продюсерами проекта выступят Роберт Швартцман и Натали Фэрри. Швартцман назвал шоу «проектом мечты с актерским составом мечты» и отметил, что Коппола обладает «уникальным чувством стиля и визуального сторителлинга».
Сама Коппола же заявила, что всегда мечтала снять фильм в Лас-Вегасе. «Я так горжусь нашей командой, в особенности Памелой. Не могу дождаться момента, когда поделюсь ее смелым и проникновенным выступлением», — сказала она.