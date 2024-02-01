Тим Бертон поставит ремейк фильма «Атака 50-футовой женщины»

Американский режиссер Тим Бертон, известный по фильмам «Эдвард Руки-ножницы» и «Эд Вуд», поставит ремейк фильма «Атака 50-футовой женщины», вышедшего в 1958 году. Об этом сообщил Deadline.
Кинематографист переосмыслит классическую ленту студии Warner Bros. при помощи сценаристки «Исчезнувшей» и «Острых предметов» Джиллиан Флинн. Бертон станет сопродюсером проекта вместе с Эндрю Миттманом и Томми Харпером.
Оригинальная лента рассказывала о богатой наследнице Нэнси Арчер, которая после встречи с инопланетянами выросла до гигантских размеров. Эта трансформация осложнила ее и без того неидеальный брак с мужчиной-распутником.
Для Бертона «Атака 50-футовой женщины» будет не первым опытом создания картины по мотивам научно-фантастического хита 50-х годов. В 1996 году режиссер выпустил фильм «Марс атакует!», основанный на коллекционных карточках Topps.
«Атаку 50-футовой женщины» поставил режиссер Нэйтан Юран, также известный по лентам «Закон и порядок» и «Седьмое путешествие Синдбада». В актерский состав фильма вошли Эллисон Хэйес, Уильям Хадсон, Ивет Викерз и Рой Гордон.