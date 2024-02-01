Вышел трейлер комедии «Случайный техасец» о бывшем актере, застрявшем в Техасе

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:11
Кадр из фильма "Случайный техасец"

На ютуб-канале RoadsideFlix опубликовали трейлер комедии «Случайный техасец», которая выйдет в кинотеатрах 8 марта. Она расскажет о бывшем актере, застрявшем посреди Техаса.

Главную роль в ленте исполнил Руди Панков. Он сыграл недавнего выпускника Гарварда по имени Эрвин, который получил работу в качестве актера, но вскоре по ошибке превратил съемочную площадку в хаос.

Парня немедленно уволили, после чего ему пришлось уехать из Нью-Орлеана. По пути через Техас машина Эрвина ломается. За помощью он обращается к сотруднику нефтяной вышки, который предлагает парню не вполне легальное сотрудничество.

Двое мужчин решают разобраться со своими финансовыми проблемами при помощи актерского таланта Эрвина и огнестрельного оружия, которым владеет официантка закусочной, старая приятельница нефтяника.

Роли техасцев в фильме исполнили Кэрри-Энн Мосс, Томас Хейден Черч и Брюс Дерн («Небраска»). Сценарий лены написали Коул Томпсон и Джули Б. Денни. Режиссером стал Марк Ламберт Бристол.

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