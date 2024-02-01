Жители Ачинска пожаловались президенту на черные сугробы

«Мы этим дышим. Дети наши дышат. Кашель бесконечный. Я почему жалобу начала писать, потому что появился кашель бесконечный. И просто на постоянной основе кашляешь. Дети здесь не могут играть. Ни зимой, ни летом. Здесь уголь просто», — рассказала горожанка Евгения Туманян.