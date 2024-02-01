Жители Ачинска пожаловались президенту на черные сугробы

Жители города Ачинска, расположенного в Красноярском крае, пожаловались президенту России Владимиру Путину на черные сугробы и загрязненный воздух. Об этом сообщил «7 канал Красноярск».
Горожане считают, что к загрязнению города привела деятельность глиноземного комбината или одного из других заводов. Краевая полиция уже начала проверку.
«В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел всесторонне изучаются обстоятельства случившегося, а также устанавливаются лица, причастные к выбросам плотного слоя темной пыли», — заявили правоохранители.
4000 человек подписали коллективное письмо к Путину. В нем жители Ачинска просят президента и прокуратуру проследить за экологической обстановкой в городе.
На проблемы ачинцев уже обратила внимание глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Черный снег в Ачинске также изучал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Черный снег появился и в Красноярске. Жители города пожаловались на то, что стало тяжело дышать, а машины покрылись слоем сажи, которую не получается отмыть.
«Мы этим дышим. Дети наши дышат. Кашель бесконечный. Я почему жалобу начала писать, потому что появился кашель бесконечный. И просто на постоянной основе кашляешь. Дети здесь не могут играть. Ни зимой, ни летом. Здесь уголь просто», — рассказала горожанка Евгения Туманян.