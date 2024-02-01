В сети появился тизер фильма «Лиза Франкенштейн» с Карлой Гуджино

На ютуб-канале Focus Features опубликовали тизер фильма «Лиза Франкенштейн». В ролике появилась Карла Гуджино, известная по сериалу «Падение дома Ашеров» и картине «Игра Джералда».
В видео она спрашивает Лизу, она ли разбила зеркало в ванной. Девушка стыдливо признается. После этого героиня Гуджино (ее зовут Джанет) жалуется, что ей придется убираться, а также чинить автомобиль, пострадавший от града.
Тем временем муж Джанет вспоминает, что накануне был сильный шторм. «Тафф, ты видела эту шаровую молнию? Большой зеленый шар в небе. Никогда не видел ничего подобного», — обращается он ко второй дочери.
Фильм сняла Зелда Уильямс («Умри, Каппа Каппа», «Дарк/Веб») по сценарию Диабло Коди («Талли», «Тело Дженнифер»). Роли в проекте сыграли Кэтрин Ньютон, Коул Спраус, Лиза Соберано, Дженна Дэвис и другие актеры.
Лента выйдет на экраны 9 февраля. Она расскажет о непонятом подростке, влюбившемся в одноклассника, который оказывается красивым трупом, вернувшимся к жизни.
«После того как стечение забавных ужасающих обстоятельств возвращает парня к жизни, он с подругой отправляется в убийственное путешествие на поиски любви, счастья… и нескольких недостающих частей тела», — говорит синопсис картины.