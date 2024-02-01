Российская версия сериала «Постучись в мою дверь» выйдет в Okko 12 февраля

12 февраля в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier состоится премьера сериала «Постучись в мою дверь в Москве» — российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь». Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.
Шоу расскажет об отличнице Саше Гордеевой, которая мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но вылетела с последнего курса университета. Ее именную стипендию аннулировали из‑за действий архитектурного бюро Сергея Градского.
Девушка решает отомстить архитектору, но знакомство с ним оборачивается неожиданным предложением. Градский готов вернуть Сашу возможность учиться и даже трудоустроить ее, если она согласится притвориться его невестой на два месяца.
Трейлер демонстрирует, что отношения пары окажутся очень непростыми. Саша проникнется молодым и привлекательным архитектором, пока тот будет пытаться вернуть свою бывшую девушку.
Главных героев в российской версии сериала сыграли Никита Волков из «Трудных подростков» и Лиана Гриба, известная по «Дурной крови», «Дороге к счастью», «Монастырю» и «Триггеру».
Кроме них, в проекте приняли участие Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова — они сыграли подруг Саши. Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский — друга Сергея. Также в шоу снялись Лео Канделаки, Анна Невская и Екатерина Волкова.
Режиссером «Постучись в мою дверь в Москве» стал Всеволод Аравин, а оператором выступил Михаил Малюга. Они выпустят 60 эпизодов сериала, который позднее можно будет посмотреть в эфире телеканала ТНТ.
«„Постучись в мою дверь в Москве“ — это легкий, светлый, позитивный сериал, который дает возможность вечером забыть о проблемах и окунуться в теплоту, уют и любовь героев и переживать вместе с ними маленькую жизнь», — рассказала Лиана Гриба.