Российская версия сериала «Постучись в мою дверь» выйдет в Okko 12 февраля

«„Постучись в мою дверь в Москве“ — это легкий, светлый, позитивный сериал, который дает возможность вечером забыть о проблемах и окунуться в теплоту, уют и любовь героев и переживать вместе с ними маленькую жизнь», — рассказала Лиана Гриба.