Одним из участников полета NASA и SpaceX к МКС стал сотрудник Роскосмоса

Вместе с Горбуновым на корабле Dragon в космос запустят командира астронавтов NASA Зена Кардмана, пилота Ника Хейга и специалистку по полетам Стефани Уилсон, чтобы они присоединились к членам экипажа 71-й и 72-й экспедиций во второй половине 2024 года. Их цель — кратковременная передача миссии SpaceX Crew-8 NASA.