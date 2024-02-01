Одним из участников полета NASA и SpaceX к МКС стал сотрудник Роскосмоса

Специалист по полетам Роскосмоса Александр Горбунов стал одним из членов экипажа миссии NASA SpaceX Crew-9. Участники готовятся к отправке на Международную космическую станцию (МКС).
Вместе с Горбуновым на корабле Dragon в космос запустят командира астронавтов NASA Зена Кардмана, пилота Ника Хейга и специалистку по полетам Стефани Уилсон, чтобы они присоединились к членам экипажа 71-й и 72-й экспедиций во второй половине 2024 года. Их цель — кратковременная передача миссии SpaceX Crew-8 NASA.
Для Горбунова, уроженца Железногорска Курской области, полет в космос станет первым. Он изучал инженерное дело в области космических аппаратов и разгонных блоков в Московском авиационном институте, окончил военную кафедру по специальности «Эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных двигателей», а затем работал на запусках грузовых космических кораблей с космодрома «Байконур».
В августе SpaceX успешно запустила на МКС корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту. Горбунов станет третьим россиянином, который отправится на этом корабле в космос.