Сериал «Захваченный рейс» продлили на второй сезон. Главную роль сыграет Идрис Эльба

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:00
Фото: Apple TV+

Apple TV+ продлила сериал «Захваченный рейс» на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.

Действие проекта развивается почти в режиме реального времени, По сюжету первого сезона переговорщик Сэм Нельсон вступает в диалог с террористами во время семичасового перелета из Дубая в Лондон.

К главной роли вернется Идрис Эльба «Я был потрясен тем, что после выхода первого сезона зрители получили ошеломляющий отклик. Пока держится в секрете, какая новая ситуация сложится для Сэма Нельсона»

В проекте также снялись Арчи Панджаби, Кристина Адамс, Макс Бизли, Ив Майлс, Нил Маскелл, Кейт Филлипс, Джаспер Бриттон, Гарри Мичелл, Эйми Келли, Бен Майлс и Холли Эйрд.

В качестве режиссеров и сценаристов сериала выступили Джордж Кей («Люпен») и Джим Филд Смит («Криминал»). Они вернутся и во втором сезоне.

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