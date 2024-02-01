Сериал «Захваченный рейс» продлили на второй сезон. Главную роль сыграет Идрис Эльба

Действие проекта развивается почти в режиме реального времени, По сюжету первого сезона переговорщик Сэм Нельсон вступает в диалог с террористами во время семичасового перелета из Дубая в Лондон.
К главной роли вернется Идрис Эльба «Я был потрясен тем, что после выхода первого сезона зрители получили ошеломляющий отклик. Пока держится в секрете, какая новая ситуация сложится для Сэма Нельсона»
В проекте также снялись Арчи Панджаби, Кристина Адамс, Макс Бизли, Ив Майлс, Нил Маскелл, Кейт Филлипс, Джаспер Бриттон, Гарри Мичелл, Эйми Келли, Бен Майлс и Холли Эйрд.
В качестве режиссеров и сценаристов сериала выступили Джордж Кей («Люпен») и Джим Филд Смит («Криминал»). Они вернутся и во втором сезоне.