Вышел тизер фильма «Воображаемые друзья» с Районом Рейнольдсом и Джоном Красински

В ролике актер Райан Рейнольдс рассказывает, что у него есть воображаемый друг — высокий режиссер. Вскоре на экране появляется Красински и заявляет, что вообще-то он настоящий человек. «Вот бы вы могли видеть его», — вздыхает в ответ Рейнольдс.