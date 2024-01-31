Вышел тизер фильма «Воображаемые друзья» с Районом Рейнольдсом и Джоном Красински

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер фильма «Воображаемые друзья», который снял режиссер Джон Красински («Тихое место»).
В ролике актер Райан Рейнольдс рассказывает, что у него есть воображаемый друг — высокий режиссер. Вскоре на экране появляется Красински и заявляет, что вообще-то он настоящий человек. «Вот бы вы могли видеть его», — вздыхает в ответ Рейнольдс.
Далее видео предлагает посмотреть отрывки из будущей картины, премьера которой состоится 17 мая. В них можно увидеть различных выдуманных персонажей, с которыми дружат герои фильма.
Среди них — очаровательный плюшевый единорог с зеленой гривой, старый мохнатый медведь в шляпе, цветочек-солнышко, розовый дракон, мыльный пузырь, деревянный человечек с очках и герой-невидимка.
Харизматичных персонажей в картине озвучили Фиби Уоллер-Бридж, Луи Госсетт-мл., Эмили Блант, Мэтт Деймон, Майя Рудольф, Аквафина, Ричард Дженкинс, Кристофер Мелони, Себастьян Манискалко, Джон Стюарт, Сэм Рокуэлл и Стив Карелл.
Кроме того, в фильме снялись Рейнольдс, Красински, Кэйли Флеминг («Локи», «Калейдоскоп ужасов», «Багровая мята») и Фиона Шоу («Энола Холмс», «Аммонит», «Убивая Еву»).
Лента расскажет о девочке-подростке по имени Би, обладающей способностью видеть воображаемых друзей, которых когда‑то придумали и забыли дети. Эти существа обладают могущественной силой, способной спасти мир, но для это необходимо, чтобы о них вспомнили хозяева.
Красински сам написал сценарий проекта. Также над «Воображаемыми друзьями» работал Януш Камински, постоянный оператор Стивена Спилберга и двукратный лауреат «Оскара» за ленты «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана».