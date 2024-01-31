Saluki, Loqiemean и Хаски выступят на фестивале «Будущее» в Москве

На московской площадке МТС Live Холл c 1 по 4 февраля пройдет музыкальный фестиваль «Будущее».
В его лайнапе — Кишлак, Хаски, Loqiemean, Wildways, Saluki, Масло черного тмина, «Три дня дождя», Pyrokinesis, «Папин Олимпос» и «Молодость внутри». Вот полный список артистов:
После основной программы будут афтепати с живыми выступлениями для всех совершеннолетних гостей фестиваля. Они пройдут в баре «Проходка» на улице Большая Якиманка, 38. Начало в 23.00.
1 февраля на афтепати выступит Паша Техник, 2 февраля — Дима Балберг, 3-го — Booker.
Первый фестиваль «Будущее» состоялся прошлой зимой, затем ивент повторили в июле 2023-го в VK Stadium.
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