Saluki, Loqiemean и Хаски выступят на фестивале «Будущее» в Москве

Семён Гудошников
Сегодня в 21:27
Фото: пресс-материалы

На московской площадке МТС Live Холл c 1 по 4 февраля пройдет музыкальный фестиваль «Будущее».

В его лайнапе — Кишлак, Хаски, Loqiemean, Wildways, Saluki, Масло черного тмина, «Три дня дождя», Pyrokinesis, «Папин Олимпос» и «Молодость внутри». Вот полный список артистов:

Билеты на один из дней феста или абонемент сразу на все можно купить на «Афише».

После основной программы будут афтепати с живыми выступлениями для всех совершеннолетних гостей фестиваля. Они пройдут в баре «Проходка» на улице Большая Якиманка, 38. Начало в 23.00.

1 февраля на афтепати выступит Паша Техник, 2 февраля — Дима Балберг, 3-го — Booker.

Первый фестиваль «Будущее» состоялся прошлой зимой, затем ивент повторили в июле 2023-го в VK Stadium.

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