Рэйф Файнс срежиссирует драму «Маяк»

Британский актер Рэйф Файнс, известный по фильмам «Список Шиндлера» и «Отель „Гранд Будапешт“», поставит картину «Маяк» («The Beacon»). Об этом сообщил Collider.
Файнс станет режиссером и сценаристом драмы, а также исполнит в ней главную роль. Картина станет «жгучей медитацией о семье, классе, расе и идентичности, современной драмой, действие которой разворачивается в Великобритании».
В картине снимутся Индира Варма («Оби-Ван Кеноби»), Чарльз Балабола и Элисон Оливер («Солтберн»). Съемки начнутся летом 2024 года в Саффолке. Продюсером ленты станет Гейл Иган.
По словам издания, «Маяк» станет «менее наполненной ужасами версией „Прочь“ Джордана Пила». Фильм расскажет о молодом человеке, который оказывается в английской сельской местности вместе с богатой семьей своей подруги.
Синопсис указывает, что главным героем будет Джошуа Ньяга, который оказался в Лондоне в детстве, спасаясь от гражданской войны в Уганде. Он «никогда не испытывал тех привилегий», которыми пользуется семья его возлюбленной.
«Теплый прием Джошуа длится недолго, когда внезапный акт жестокого расизма на местном летнем концерте разрушает мир, заставляя Джошуа и тех, кто его окружает, столкнуться лицом к лицу с неприятной правдой об их различиях», — говорится в описании будущей картины.