Джорджина Кэмпбелл ищет пропавших людей в лесу в трейлере хоррора «Прекрасный, темный и густой»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:59
Изображение: The Film Stage/YouTube

На ютуб-канале The Film Stage опубликовали трейлер хоррора «Прекрасный, темный и густой», главную роль в котором исполнила Джорджина Кэмпбелл («Птичий короб: Барселона», «Варвар», «Темные начала»).

Режиссером фильма выступила Тереза Сазерленд, работавшая ранее над сценарием сериала «Полуночная месса». В своей дебютной полнометражной работе она рассказала о девушке-рейнджере, пытающейся раскрыть исчезновение людей.

Героиня отправляется в национальный парк, чтобы расследовать случившееся в лесу. Вскоре она сталкивается с подлинным кошмаром, когда на ее след выходят агрессивные сверхъестественные силы.

В актерский состав хоррора вошли Ник Блад («Агенты Щ.И.Т.») и Вай Чинхо. Продюсером проекта стал Джош Уоллер. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 22 февраля.

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