Джорджина Кэмпбелл ищет пропавших людей в лесу в трейлере хоррора «Прекрасный, темный и густой»

На ютуб-канале The Film Stage опубликовали трейлер хоррора «Прекрасный, темный и густой», главную роль в котором исполнила Джорджина Кэмпбелл («Птичий короб: Барселона», «Варвар», «Темные начала»).
Режиссером фильма выступила Тереза Сазерленд, работавшая ранее над сценарием сериала «Полуночная месса». В своей дебютной полнометражной работе она рассказала о девушке-рейнджере, пытающейся раскрыть исчезновение людей.
Героиня отправляется в национальный парк, чтобы расследовать случившееся в лесу. Вскоре она сталкивается с подлинным кошмаром, когда на ее след выходят агрессивные сверхъестественные силы.
В актерский состав хоррора вошли Ник Блад («Агенты Щ.И.Т.») и Вай Чинхо. Продюсером проекта стал Джош Уоллер. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 22 февраля.