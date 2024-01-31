Италия вернула Эфиопии уникальный самолет, похищенный Муссолини в 1930-х годах

Спустя почти девять десятилетий Эфиопии вернули ее первый самолет, названный в честь дочери императора Хайле Селассие. Красный двухместный самолет был вывезен из страны во время вторжения итальянских войск в 1936 году, передает The Guardian.
О возвращении самолета под названием «Цехай» сообщил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Он назвал день, когда воздушное судно вернулось в страну, «днем большой гордости для эфиопов». В министерстве обороны Италии назвали самолет, хранившийся с 1941 года в местном Музее ВВС, «уникальным экземпляром».
Построенный в 1935 году во время правления Селассие, самолет создавался немецким пилотом Людвигом Вебером и эфиопскими инженерами. В декабре 1935 года Вебер совершил на самолете первый полет длительностью около семи минут, преодолев расстояние около 50 километров.
К моменту приближения итальянских войск к эфиопской столице Аддис-Абебе в мае 1936 года самолет налетал около 30 часов. По мнению историков, самолет был реквизирован и доставлен в Италию после того как фашистские войска Бенито Муссолини оккупировали Эфиопию.