Италия вернула Эфиопии уникальный самолет, похищенный Муссолини в 1930-х годах

К моменту приближения итальянских войск к эфиопской столице Аддис-Абебе в мае 1936 года самолет налетал около 30 часов. По мнению историков, самолет был реквизирован и доставлен в Италию после того как фашистские войска Бенито Муссолини оккупировали Эфиопию.