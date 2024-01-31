Из погреба престижного ресторана в Париже исчезли десятки бутылок изысканных вин на 1,5 млн евро

83 бутылки изысканных вин стоимостью более 1,5 млн евро пропали из одного из самых престижных погребов мира, принадлежащего ресторану La Tour d’Argent. Следов взлома на месте не обнаружено, сообщает Le Parisien.
Расследованием пропажи занялась парижская полиция. В последний раз инвентаризация погреба, где хранятся более 300 тыс. бутылок, проводилась четыре года назад. В частности, пропало вино марки Domaine de la Romanée-Conti, которое изготавливается в коммуне Вон-Романе в Бургундии.
Название ресторана La Tour d’Argent переводится как «Серебряная башня». Заведение получило известность благодаря своим фирменным блюдам из утки. Среди знаменитых посетителей ресторана — британская королева Елизавета Вторая, 26-й президент США Теодор Рузвельт и Чарли Чаплин.