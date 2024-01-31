Из погреба престижного ресторана в Париже исчезли десятки бутылок изысканных вин на 1,5 млн евро

Расследованием пропажи занялась парижская полиция. В последний раз инвентаризация погреба, где хранятся более 300 тыс. бутылок, проводилась четыре года назад. В частности, пропало вино марки Domaine de la Romanée-Conti, которое изготавливается в коммуне Вон-Романе в Бургундии.