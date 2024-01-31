Эффект «зловещей долины»: в сети сравнили домовенка Кузю от братьев Андреасян с куклой Чаки

Ролик, в котором впервые показали главного героя, вышел накануне. По сюжету ленты Кузя сбегает от Бабы-яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Домовенку необходимо найти волшебный сундучок, который он много лет назад подарил папе девочки. В этом Кузе помогают Наташа и ворчливый домовой Нафаня. Однако в их планы вмешивается проникшая в реальный мир Баба-яга.