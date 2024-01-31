Эффект «зловещей долины»: в сети сравнили домовенка Кузю от братьев Андреасян с куклой Чаки

В сети словили кринж от первого тизера «Домовенка Кузи» Кинокомпании братьев Андреасян. Пользователи сравнили главного героя с куклой Чаки, а саму картину — с фильмом ужасов.
Ролик, в котором впервые показали главного героя, вышел накануне. По сюжету ленты Кузя сбегает от Бабы-яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Домовенку необходимо найти волшебный сундучок, который он много лет назад подарил папе девочки. В этом Кузе помогают Наташа и ворчливый домовой Нафаня. Однако в их планы вмешивается проникшая в реальный мир Баба-яга.
Кресло режиссера занял Виктор Лакисов («Манюня»), а в качестве продюсеров выступили братья Сарик и Гевонд Андреасяны.
Сценаристка мультфильмов о домовенке Кузе Марина Вишневецкая сказала, что новый фильм не имеет к ней никакого отношения и она узнала о проекте из сети. Вишневецкая надеется, что создатели картины будут опираться на сказки Татьяны Александровой, а не на мультфильмы.
Сами создатели пообещали бережно отнестись к истории про Кузю. «Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает домовенка Кузю и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии. Поэтому мы отнесемся к этой истории максимально бережно и сделаем все, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым», — заявил Сарик Андреасян.
Впрочем, большинство пользователей обещаниям создателей не поверили. Как сюжет, так и образ главного героя им напомнили о фильмах ужасов. Кузю сравнили с куклой Чаки и фигурками Funko Pop.
Некоторые заметили сходство Кузи с героем еще одного ремейка советской классики — Чебурашкой (и заодно раскритиковали в целом практику таких ремейков, попросив современный российский кинопром оставить отечественные картины из детства в покое).
Часть юзеров призналась, что не пойдет на «Домовенка Кузю» в кино, а дождется рецензии BadComedian. Впрочем, сам блогер уже успел отреагировать на анонс.
В сети также вспомнили, как домовенок Кузя выглядел в оригинальном мультфильме.
Премьера новой работы Кинокомпании братьев Андреасян намечена на 19 декабря 2024 года.