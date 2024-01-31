Universal Music хочет забрать песни своих артистов из TikTok

Как заявляет UMG, TikTok хочет платить артистам по ставке, которая составляет лишь «долю» того, что предлагают другие платформы, и «пытается построить музыкальный бизнес» без «справедливой стоимости». «Тактика TikTok очевидна: использовать мощь своей платформы, чтобы навредить уязвимым артистам, и попытаться запугать нас, чтобы мы пошли на невыгодную сделку, которая недооценивает музыку и обсчитывает артистов и авторов песен, а также их поклонников», — считает компания.