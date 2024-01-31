Universal Music хочет забрать песни своих артистов из TikTok

Партнерство между Universal Music Group (UMG) и TikTok может закончиться из‑за желания компании изъять свой музыкальный каталог из соцсети с короткими видео. 31 января истекает срок действия соглашения между ними. Если договориться не получится, то музыка оттуда пропадет.
UMG опубликовала открытое письмо, адресованное музыкантам и авторам песен, с призывом «приостановить работу в TikTok». Компания оказывает давление на сервис по трем ключевым вопросам: выплаты артистам, их защита от опасностей искусственного интеллекта и безопасность для пользователей.
Как заявляет UMG, TikTok хочет платить артистам по ставке, которая составляет лишь «долю» того, что предлагают другие платформы, и «пытается построить музыкальный бизнес» без «справедливой стоимости». «Тактика TikTok очевидна: использовать мощь своей платформы, чтобы навредить уязвимым артистам, и попытаться запугать нас, чтобы мы пошли на невыгодную сделку, которая недооценивает музыку и обсчитывает артистов и авторов песен, а также их поклонников», — считает компания.
В ответ TikTok заявил, что UMG «поставила собственную жадность выше интересов своих артистов и авторов песен». Сервис обвинил музыкальную компанию во лжи и сообщил о достижении договоренностей по принципу «артист на первом месте» с другими лейблами.
UMG, на долю которой приходится треть мировой музыки, заявила, что только 1% их доходов поступает от TikTok, в котором зарегистрированы более чем миллиард пользователей. В список артистов музыкальной компании входят Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Джастин Бибер, Coldplay, The Weeknd и Дрейк.