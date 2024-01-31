В Переделкино состоится первая литературная лаборатория, посвященная благотворительности

«Мы почти 30 лет работаем с НКО и видим удивительных людей, которые буквально из ничего создают вещи, без которых мы уже не представляем современную жизнь, — паллиативную помощь, телефоны доверия, инклюзию. Но эти люди и их усилия почти невидимы, о них мало знают, на них навешивают ярлыки и говорят или с придыханием, или с пренебрежением», — прокомментировали «Афише Daily» представители АСИ.