В Переделкино состоится первая литературная лаборатория, посвященная благотворительности

Первая тематическая литературная лаборатория, посвященная благотворительности и людям, работающим в НКО, состоится 4 февраля 2024 года в Переделкино. Событие организуют Агентство социальной информации, Школа литературных практик и Дом творчества «Переделкино» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.
В рамках ивента пройдет дискуссия «Культура благотворительности в России: terra incognita». Спикерами выступят писатель Александр Архангельский, учредитель фонда «Искусство быть рядом» и гендиректор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина, продюсер Галина Бочарова, директор Фонда развития филантропии* Мария Черток, а также директор АСИ Елена Тополева-Солдунова.
Участники дискуссии обсудят, почему НКО-сектор остается незаметным для массовой культуры, несмотря на вовлеченность в благотворительность креативных и амбициозных людей. Эксперты поговорят о том, как найти правильный язык, чтобы рассказывать об НКО большой аудитории, и какую роль в этом может играть литература.
Также в программе события — показ спектакля «Люди добрые». Его сюжет основан на историях четырех лидеров московских некоммерческих организаций: Юрия Белановского (движение «Даниловцы»), Дениса Розы (РООИ «Перспектива»), Елены Альшанской (БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»), Екатерины Бермант (БФ «Детские сердца») и Татьяны Константиновой («Ясенева поляна»).
Документальный спектакль о благотворительности был создан Театром сторителлинга Константина Кожевникова, Агентством социальной информации и Благотворительным фондом Владимира Потанина в рамках проекта «НКО-профи».
«Мы почти 30 лет работаем с НКО и видим удивительных людей, которые буквально из ничего создают вещи, без которых мы уже не представляем современную жизнь, — паллиативную помощь, телефоны доверия, инклюзию. Но эти люди и их усилия почти невидимы, о них мало знают, на них навешивают ярлыки и говорят или с придыханием, или с пренебрежением», — прокомментировали «Афише Daily» представители АСИ.
«Работа в НКО требует пассионарности и эмпатии — она подходит не всем. Но мы хотим показать, что сейчас это место притяжения для тех, кто хочет удержать контроль над действительностью, сохранить свое достоинство и сделать что‑то полезное для других и для себя самого», — добавили сотрудники организации.
* Фонд развития филантропии был признан Минюстом иностранным агентом.