Умерла бродвейская актриса Чита Ривера

В 2005 году вышла ретроспектива карьеры актрисы «Чита Ривера: Жизнь танцовщицы». В своей рецензии The New York Times назвал артистку «обладательницей невероятной техники и завораживающего шарма». В 2009 году Ривера стала обладательницей одной из самых престижных наград США — президентской медали Свободы. Ее актрисе вручил Барак Обама.