Умерла бродвейская актриса Чита Ривера

Легендарная актриса Бродвея Чита Ривера скончалась в возрасте 91 года после непродолжительной болезни, передает Variety. О смерти артистки сообщил ее агент.
Ривера получила популярность благодаря роли Аниты в мюзикле «Вестсайдская история» в 1957 году. Среди других заметных работ актрисы — «Пока, пташка» (1963), «Баджаур» (1964), «Рожденная вчера» (1950), «Татуированная роза» (1955), «Трехгрошовая опера» (1964), «Поцелуй меня, Кэт» (1948).
Она также сыграла главную роль в бродвейской постановке «Поцелуй женщины-паука» (1992) и оригинального шоу «Чикаго» (1975). На большом экране актриса появлялась в киноверсии мюзикла Боба Фосса «Милая Чарити», а также «Чикаго» (2002) и «Тик-так, бум!» (2021).
В 2005 году вышла ретроспектива карьеры актрисы «Чита Ривера: Жизнь танцовщицы». В своей рецензии The New York Times назвал артистку «обладательницей невероятной техники и завораживающего шарма». В 2009 году Ривера стала обладательницей одной из самых престижных наград США — президентской медали Свободы. Ее актрисе вручил Барак Обама.