Актриса Кейт Хадсон опубликовала свой первый музыкальный сингл «Talk About Love»

Американская актриса Кейт Хадсон, известная по фильмам «Почти знаменит» и «Как отделаться от парня за 10 дней», опубликовала свой первый музыкальный сингл под названием «Talk About Love».
Хадсон сама написала композицию в соавторстве с Линдой Перри из группы «4 Non Blondes» и женихом актрисы Дэниелом Фуджикавой. Продюсированием трека занимались Фуджикава и Йохан Карлссон.
По информации Variety, Хадсон подписала контракт с лейблом Virgin Music Group. В планах артистки — выпустить альбом в 2024 году.
«Я с детства увлекалась сочинением песен и запечатлевала в них жизнь. Но все всегда сводится к моменту и возможности убедиться, что ты можешь дать что‑то музыке. Наконец, это время для меня настало», — заявила Хадсон.
Актриса назвала свое сотрудничество с Virgin Music Group «освежающим и вдохновляющим опытом». Она также отметила, что хотела, чтобы ее первый сингл был «чем‑то восхитительным и сексуальным».
«Я хотела, чтобы он был открытым и ищущим, стремящимся найти что‑то мощное. Но я также хотела, чтобы музыка была роком, попом, танцевальной и даже немного альтернативной, как я люблю», — призналась Хадсон.