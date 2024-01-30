Скончалась актриса Жандира Мартини. Она сыграла Зорайде в сериале «Клон»

Бразильская актриса Жандира Мартини, известная по роли Зорайде в сериале «Клон», скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщил UOL со ссылкой на госпиталь в Сан-Паулу.
Причина смерти артистки не разглашается. По информации газеты O Globo, Мартини лечилась от рака легких в течение последних нескольких лет. Актриса была госпитализирована после ухудшения самочувствия.
Мартини похоронят в Сан-Паулу на закрытой церемонии. Коллеги актрисы по сериалу «Клон» выразили в соцсетях свои соболезнования.
Сценарист шоу Глория Перес призналась, что работать с Мартини «было привилегией». Актриса Летисия Сабателла, исполнявшая в сериале роль Латифы, назвала Мартини «прекрасной коллегой, очень веселым человеком, любящим, талантливым, идеальным».
Жандира Мартини родилась 10 июня 1945 года в Сан-Паулу. Ее актерская карьера началась в университетском театре. В 1970 году Мартини дебютировала на профессиональной сцене, а в 80-х начала режиссировать и писать сценарии.
Она была замужем за известным актером Маркусом Карузо, у пары есть двое детей. Мартини участвовала в таких сериалах как «Дороги Индии» и «Америка», но более всего прославилась благодаря роли в «Клоне».