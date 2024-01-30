В сети появился тизер хоррора «Природа насилия»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:23
Изображение: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер фильма «Природа насилия». Он выйдет на экраны в 2024 году.

В картине снялись Андреа Павлович («Летучие медики»), Кэмерон Лав и Рай Барретт («Меняющий жизнь»). Режиссером фильма выступил Крис Нэш, известный по ленте «Азбука смерти 2».

Кинематографист поставил хоррор, рассказывающий о хищном зомби, пробирающемся через уединенный лес. Нэш сам написал сценарий ленты.

В актерский состав проекта вошли Шарлотта Крэган, Лиам Леоне, Тимоти Пол МакКарти, Алексанер Оливер, Рис Пресли, Сэм Рулстон и Лорен-Мари Тейлор.

Продюсерами хоррора выступили Остин Бертч, Шеннон Ханмер («Очень странный пришелец»), Питер Купловски («Искусительница»), Майкл Джеймс Риган и Кейси Уолкер («Пустота»).

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+