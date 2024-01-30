В сети появился тизер хоррора «Природа насилия»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер фильма «Природа насилия». Он выйдет на экраны в 2024 году.
В картине снялись Андреа Павлович («Летучие медики»), Кэмерон Лав и Рай Барретт («Меняющий жизнь»). Режиссером фильма выступил Крис Нэш, известный по ленте «Азбука смерти 2».
Кинематографист поставил хоррор, рассказывающий о хищном зомби, пробирающемся через уединенный лес. Нэш сам написал сценарий ленты.
В актерский состав проекта вошли Шарлотта Крэган, Лиам Леоне, Тимоти Пол МакКарти, Алексанер Оливер, Рис Пресли, Сэм Рулстон и Лорен-Мари Тейлор.
Продюсерами хоррора выступили Остин Бертч, Шеннон Ханмер («Очень странный пришелец»), Питер Купловски («Искусительница»), Майкл Джеймс Риган и Кейси Уолкер («Пустота»).