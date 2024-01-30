В Тихом океане нашли обломки самолета Амелии Эрхарт, пропавшего в 1937 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:19
Фото: Getty Images

На дне Тихого океана обнаружили обломки самолета легендарной летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала в 1937 году. Об этом сообщил People.

О находке заявила компания Deep Sea Vision. Ее представители утверждают, что просканировали более 13 тыс. квадратных километров дна. Руководитель операции Тони Ромео признался, что уверен в том, что нашел именно обломки самолета Эрхарт.

«На этой территории не было никаких других известных авиакатастроф, и уж точно не в то время», — прокомментировал он. Ромео добавил, что дизайн хвоста соответствует тому, как выглядел самолет Lockheed 10-E Electra, на котором летала Эрхарт.

Deep Sea Vision начал искать обломки самолета Эрхарт в сентябре 2023 года. Спустя примерно месяц экипаж поисковой миссии получил изображение гидролокатора, на котором видно нечто напоминающее самолет.

В компании надеются позднее получить больше доказательств, что найденные фрагменты были частью Lockheed 10-E Electra. Ромео намерен подумать о том, чтобы поднять обломки с морского дна.

«Думаю, американцы хотели бы увидеть его [самолет] в Смитсоновском институте, там ему самое место. Не на дне океана», — подчеркнул он.

Амелия Эрхарт известна как первая женщина-пилот, которой удалось самостоятельно пересечь Атлантику. В 1937 году Эрхарт задумала совершить кругосветку. Но по пути из Новой Гвинеи до острова Хауленд самолет летчицы пропал.

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