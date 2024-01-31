Пациентки петербургского психиатра обвинили его в насилии, домогательствах и манипуляциях

Три пациентки рассказали о насилии, домогательствах, манипуляциях и угрозах со стороны петербургского психиатра, передает «Осторожно, новости».
Одна из девушек — 23-летняя студентка МГУ Александра — обратилась к 57-летнему Николаю Постникову за помощью в 2020 году. По ее словам, лечение сразу же начало включать «нестандартные методы». Мужчина неформально общался с ней и звал гулять — это, по его мнению, должно было «вытащить из депрессии».
В какой‑то момент Александра почувствовала себя «подсаженной на жуткую эмоциональную зависимость». Их встречи стали регулярными, а затем переросли в отношения. «На протяжении общения [он] внушал [мне] всевозможные диагнозы: шизофрения, ригидное мышление, призывал лечь в дурдом, покончить с собой», — рассказала Александра.
Со временем Постников начал избивать девушку. У нее нашли множественные ушибы по всему телу, ушиб носа, сломанный копчик. Александра хотела обратиться в полицию или СМИ, но врач начал угрожать ей. После каждой встречи он заставлял девушку писать «расписки» о том, что между ними «насилия не было», и вымогал деньги.
Так продолжалось три года. Недавно Александре диагностировали ПТСР и тревожно-депрессивное расстройство. «Это ужасно повлияло на мою жизнь. Я три месяца уже лежу дома и не знаю, как жить дальше», — поделилась девушка в разговоре с изданием.
Позже о том, что Постников проводил с ними терапию в неформальной обстановке и приглашал на свидания, заявили еще две девушки. Одна из них рассказала, что врач предлагал ей переехать к нему жить и приставал к ней.
Другая пациентка сообщила, что Постников «на глаз» ставил ей диагноз «депрессия», пытался убедить ее, что она больна шизофренией и биполярным расстройством и что ей «надо в психушку». «Он давил, внушал, запугивал, высмеивал. Вел себя агрессивно и непрофессионально», — прокомментировала она.
В итоге обе девушки заблокировали врача в мессенджерах. Похожие жалобы можно найти в отзывах других клиентов. В одной из публикаций сказано, что Постников «пытался соблазнить, несмотря ни на огромную разницу в возрасте, ни на то, что я его пациентка». Как отмечает «Осторожно, новости», в разговоре с изданием психиатр отверг обвинения.