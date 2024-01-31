Пациентки петербургского психиатра обвинили его в насилии, домогательствах и манипуляциях

В итоге обе девушки заблокировали врача в мессенджерах. Похожие жалобы можно найти в отзывах других клиентов. В одной из публикаций сказано, что Постников «пытался соблазнить, несмотря ни на огромную разницу в возрасте, ни на то, что я его пациентка». Как отмечает «Осторожно, новости», в разговоре с изданием психиатр отверг обвинения.