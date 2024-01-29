Россия и Беларусь создадут общий медиахолдинг. В него войдут четыре СМИ

Президенты России и Беларуси подписали постановление о создании общего медиахолдинга. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, работа над образованием холдинга уже идет. «Мы сверяем позиции. <…> Нам нужно добиться практики большего информирования о том, как мы живем, что удается, как работают форматы Союзного государства», — заявил он.
Глава Минцифры России Максут Шадаев добавил, что в медиахолдинг войдут две еженедельные газеты («Союзное Вече» и «Союз. Беларусь — Россия»), телеканал и журнал «Союзное государство». Они будут обеспечивать «единую скоординированную политику».
В будущем в медиахолдинге могут появиться и другие СМИ. По словам Шадаева, в данный момент на обсуждение выносится вопрос «о создании медиахолдинга с нуля». Главный офис медиахолдинга решено разместить в Москве.
«Главный офис медиакомпании Союзного государства будет размещен в Москве, а партнерское представительство в Минске», — пояснил Мезенцев.
Он подчеркнул, что главной задачей холдинга будет информирование граждан, а также то, «чтобы Беларусь и Россия были конкурентоспособнее, экономически сильнее, сплоченнее».