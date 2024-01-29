Россия и Беларусь создадут общий медиахолдинг. В него войдут четыре СМИ

По словам госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, работа над образованием холдинга уже идет. «Мы сверяем позиции. <…> Нам нужно добиться практики большего информирования о том, как мы живем, что удается, как работают форматы Союзного государства», — заявил он.