На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер фильма «Плата за страх» — ремейка классического французского триллера 1953 года. Новая версия ленты выйдет на стриминговом сервисе 29 марта.
В ней группа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков должна будет предотвратить смертельный взрыв. Чтобы сделать это, героям нужно перевезти два грузовика с нитроглицерином через опасную пустыню всего за сутки.
Режиссером ремейка выступил Жюльен Леклерк, известный по фильмам «Земля и кровь», «Налетчики» и «Лукас». Роли в ленте сыграли Софиан Зермани, Албан Ленуар, Ана Жирардо, Бирол Таркан Йилдиз и Франк Гастамбиде.
Оригинальный фильм «Плата за страх» снял французский режиссер Анри-Жорж Клузо в 1953 году. В основу лег одноименный роман Жоржа Арно. Картина получила награды Берлинского и Каннского кинофестивалей, а также приз BAFTA.
Действие ленты разворачивалось в Гватемале. По сюжету четверым добровольцам поручают доставить нитроглицерин на нефтяное месторождение, где произошла крупная авария, остановить которую можно только с помощью управляемого взрыва.
Американские кинематографисты уже не раз пытались снять ремейки на «Плату за страх». Первый из них — «Адская дорога» — вышел в 1958 году. В 1077 году Уильям Фридкин выпустил «Колдуна», а в 2021 году Джнатан Хенсли представил «Ледяной драйв».