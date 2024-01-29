Американские кинематографисты уже не раз пытались снять ремейки на «Плату за страх». Первый из них — «Адская дорога» — вышел в 1958 году. В 1077 году Уильям Фридкин выпустил «Колдуна», а в 2021 году Джнатан Хенсли представил «Ледяной драйв».