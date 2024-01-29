В Арзамасе зарегистрировали ООО «Райан Гослинг». Компания занимается перевозками

В городе Арзамасе Нижегородской области зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью под названием «Райан Гослинг».
Предприятие будет предоставлять услуги по грузовым перевозкам. Ее руководителем указан Сафронов Павел Алексеевич, а уставной капитал составляет 100 тыс. рублей.
ООО «Райан Гослинг» было зарегистрировано 26 января 2024 года по адресу: улица Карла Маркса, 57а, квартира 1. С чем связано решение назвать организацию именем актера, не уточняется.
В 2011 году Гослинг снялся в фильме «Драйв». Он сыграл безымянного водителя, который днем работает автомехаником и каскадером, а по ночам помогает грабителям скрыться с места преступления.
Фрагмент из ленты, где актер едет в машине под песню Kavinsky «Nightcall» стал идеальным шаблоном для меланхоличных размышлений о жизни. К тому же неизвестно, выжил ли водитель в конце «Драйва»: фанаты спорят об этом до сих пор, а сторонники позитивного исхода используют шутливую фразу «Да не умер он в конце „Драйва“».