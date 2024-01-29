В Арзамасе зарегистрировали ООО «Райан Гослинг». Компания занимается перевозками

Фрагмент из ленты, где актер едет в машине под песню Kavinsky «Nightcall» стал идеальным шаблоном для меланхоличных размышлений о жизни. К тому же неизвестно, выжил ли водитель в конце «Драйва»: фанаты спорят об этом до сих пор, а сторонники позитивного исхода используют шутливую фразу «Да не умер он в конце „Драйва“».