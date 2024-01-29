Умерла итальянская актриса Сандра Мило, известная по фильмам Федерико Феллини

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:58
Фото: debora_ergas/Twitter

Умерла итальянская актриса Сандра Мило, известная по фильмам Федерико Феллини. Об этом сообщил ANSA со ссылкой на семью артистки.

Мило скончалась в возрасте 90 лет. Актрису похоронят 31 января в Риме, прощание пройдет в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто, на Пьяцца-дель-Пополо.

«Она мирно покинула нас, заснув в своей постели, как и просила, окруженная нашей любовью и любовью ее дорогих собак Джима и Леди», — рассказали дети Мило.

Друг актрисы Пьерлуиджи Диако добавил, что «Сандра была искренним другом и драгоценным спутником». Он признался, что благодарен Мило, которая научила его тому, «что любой негативный момент, даже самый болезненный, можно встретить с улыбкой и альтруизмом».

Сандра Мило родилась в Тунисе 11 марта 1933 года, ее имя при рождении было Сальватриче Елена Греко. В 1950-х годах она дебютировала в кино. Мило снялась в лентах «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи» Феллини.

В 1968 году Мило ушла из кино, посвятив себя воспитанию детей. Однако 10 лет спустя актриса вновь начала сниматься. Всего Мило появилась примерно в 70 кинокартинах.

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