Умерла итальянская актриса Сандра Мило, известная по фильмам Федерико Феллини

Сандра Мило родилась в Тунисе 11 марта 1933 года, ее имя при рождении было Сальватриче Елена Греко. В 1950-х годах она дебютировала в кино. Мило снялась в лентах «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи» Феллини.