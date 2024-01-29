Старые и новые враги в трейлере продолжения «Охотников за приведениями»

Вышел трейлер новой части «Охотников за привидениями» с подзаголовком «Леденящий ужас». Ее премьера состоится 22 марта.
По сюжету новичкам предстоит противостоять сверхъестественной угрозе, способной ввергнуть мир во второй ледниковый период и поставить под угрозу все человечество.
Они вернутся в пожарную часть, где все началось. После сотрудничества с тремя оставшимися в живых охотниками за приведениями семья Шпенглеров готовится к своему первому делу в качестве официальных членов команды.
В этой части старые члены команды будут играть более значимую роль. С помощью своих новых гаджетов они вместе с новичками будут сражаться со знакомыми и новыми врагами — от озорного Лизуна до духа Виго Карпатского, чтобы спасти мир, пока все не погибли от мороза.
«Леденящий ужас» стал продолжением фильмов «Охотники за привидениями» (1984), «Охотники за привидениями-2» (1989) и «Охотники за привидениями: Наследники» (2021), а также первой лентой франшизы, созданный без участия Айвана Райтмана, который снял первые два фильма и продюсировал все фильмы. Он скончался в феврале 2022 года.
В главных ролях снялись Маккенна Грейс, Финн Вольфхард, Логан Ким, Селеста О’Коннор, Кэрри Кун, Пол Радд, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Поттс и Уильям Атертон. Кресло режиссера занял Гил Кенан («Дом монстров»).