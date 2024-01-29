Челябинск озарили странные вспышки света

На северо-западной окраине Челябинска произошли вспышки света, которые озарили город. Об этом в телеграм-канале написал председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.
Телеграм-канал Baza отмечает, что после вспышек в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички частично отключился свет.
Пока причина вспышек неизвестна. В областном управлении МЧС сказали, что им не поступало никаких сообщений об этом.
Телеграм-канал Readovka предполагает, что источником могла стать подстанция. На одном из видео можно заметить, что мерцание наблюдалось в промышленной зоне.
Местным жителям, позвонившим в «Россети», сообщили электроэнергии не будет в Красном поле, Моховичках и Прудном до 21.00. Одна из местных жительниц считает, что причина — перегоревший трансформатор.
Новость дополняется.