Челябинск озарили странные вспышки света

Семён Гудошников
Сегодня в 17:11
Фото: t.me/ndeyneko

На северо-западной окраине Челябинска произошли вспышки света, которые озарили город. Об этом в телеграм-канале написал председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Телеграм-канал Baza отмечает, что после вспышек в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички частично отключился свет.

Пока причина вспышек неизвестна. В областном управлении МЧС сказали, что им не поступало никаких сообщений об этом.

Телеграм-канал Readovka предполагает, что источником могла стать подстанция. На одном из видео можно заметить, что мерцание наблюдалось в промышленной зоне.

Местным жителям, позвонившим в «Россети», сообщили электроэнергии не будет в Красном поле, Моховичках и Прудном до 21.00. Одна из местных жительниц считает, что причина — перегоревший трансформатор.

Новость дополняется.

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