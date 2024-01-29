Пенсионерке из Ростовской области дали 5,5 года тюрьмы за фейки

В январе 2023 года женщине назначили штраф 40 тыс. рублей по статье о дискредитации армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). В феврале суд запретил ей пользоваться интернетом, а спустя еще месяц на нее завели уголовное дело.