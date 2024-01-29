Пенсионерке из Ростовской области дали 5,5 года тюрьмы за фейки

Шахтинский городской суд Ростовской области приговорил 72-летнюю женщину Евгению Майбороду* из города Шахты к 5,5 года колонии по делу о военных фейках и призывах к экстремизму, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Поводом для возбуждения дела стал репост «эмоционального видеоролика» во «ВКонтакте» и публикация о количестве российских солдат, погибших в боевых действиях на территории Украины.
Женщину признали виновной в распространении фейков по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) и призывам к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Прокурор просил суд назначить женщине шесть лет лишения свободы.
Майборода частично признала вину, отвергнув лишь обвинения в мотиве политической ненависти. По словам осужденной, она сделала репосты, так как ее брат в Днепре оказался под завалами обрушенного здания.
В январе 2023 года женщине назначили штраф 40 тыс. рублей по статье о дискредитации армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). В феврале суд запретил ей пользоваться интернетом, а спустя еще месяц на нее завели уголовное дело.
* Росфинмониторинг внес Евгению Майбороду в реестр террористов и экстремистов.