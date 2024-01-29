Премьер Грузии заявил, что покидает свой пост

По данным грузинских изданий, в правительстве страны также сменят глав министерств обороны, иностранных дел, юстиции и здравоохранения. Телеканал Mtavari рассказал, что новым министром обороны может стать депутат Ираклий Чиковани. Он сменит на посту Джуаншера Бурчуладзе.