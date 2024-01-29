Премьер Грузии заявил, что покидает свой пост

Александр Голиков
Сегодня в 16:10
Фото: Defense Visual Information Distribution Service

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост, передает ТАСС.

Новым премьером может стать председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. В свою очередь, Гарибашвили сообщил о предложение возглавить партию.

По данным грузинских изданий, в правительстве страны также сменят глав министерств обороны, иностранных дел, юстиции и здравоохранения. Телеканал Mtavari рассказал, что новым министром обороны может стать депутат Ираклий Чиковани. Он сменит на посту Джуаншера Бурчуладзе.

Ираклий Гарибашвили занимает должность премьер-министра с 2021 года. Он также выступал в этой должности с 2013 по 2015 год.

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