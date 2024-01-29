В Новосибирской области город обнесли сеном, чтобы спасти от массовой миграции косуль

Город Куйбышев в Новосибирской области обнесли сеном, сообщил в своем телеграм-канале глава регионального Минприроды Евгений Шестернин.
«Город принципиально и непоколебимо встал на пути массовой миграции косуль. Как в Омске не будет — косули не переплывут „куйбышевскую Сену“, сыто утонут в крепком и теплом сне», — написал он.
Чиновник добавил, что сотрудники регионального министерства начали круглосуточно дежурить на лыжах и снегоходах, а также мониторить ситуацию с косулями с помощью дронов.
Шестернин уточнил, что инспекторы и владельцы охотничьих хозяйств вырыли тридцатикилометровые клинья, засыпали их сеном и выложили 150 килограмм соли. «Сейчас возле города порядка трехсот косуль. Основная масса благополучно ушла с полными желудками», — отметил он.
Косули мигрируют в поисках мест, где мало снега, поскольку ищут себе корм, сообщали в декабре изданию NGS55 в местном Минприроды. «Самым лучшим кормом в морозный период года являются поля сельскохозяйственных культур с высоким содержанием белка, это такие культуры, как рапс, люцерна, козлятник, клевер, кукуруза, а также маслиничная культура — подсолнечник», — говорили там.
В декабре и январе нашествие косуль испытала Омская область. Множество животных заходили в населенные пункты, включая региональный центр. В области ввели режим повышенной готовности из‑за нашествия животных.
Сейчас в Омске работают две группы инспекторов, занимающихся спасением косуль, отмечает РБК. Специалисты отлавливают диких животных, оказавшихся в городе, и вывозят их в естественную среду обитания. Лишь за прошлую неделю удалось спасти 22 косули.