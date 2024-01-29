В Новосибирской области город обнесли сеном, чтобы спасти от массовой миграции косуль

Косули мигрируют в поисках мест, где мало снега, поскольку ищут себе корм, сообщали в декабре изданию NGS55 в местном Минприроды. «Самым лучшим кормом в морозный период года являются поля сельскохозяйственных культур с высоким содержанием белка, это такие культуры, как рапс, люцерна, козлятник, клевер, кукуруза, а также маслиничная культура — подсолнечник», — говорили там.