Okko покажет ключевые турниры по CS2 и DOTA 2

В онлайн-кинотеатре Okko будут транслировать главные мировые соревнования по Counter-Strike 2 и DOTA 2, рассказали в пресс-службе компании.
Сервис покажет все ключевые турниры по CS2 от ESL — «IEM Katowice», «EPL S19» и «IEM Cologne». Также на платформе будут доступны соревнования «ESL One Birmingham» и «DreamLeague» по DOTA 2.
Первой трансляцией станет «Intel Extreme Masters Katowice 2024» — ее будут показывать с 31 января по 11 февраля. 25 февраля стартует соревнование «DreamLeague Season 22».
События покажут в высоком разрешении и с возможностью перемотки. Видео будут доступны в прямом эфире и в записи для всех зарегистрированных пользователей сервиса.
Кроме того, пользователи смогут смотреть несколько потоков одновременно и выбирать между оригинальной игровой аудиодорожкой и комментариями экспертов «Okko Спорт». Расписание трансляций доступно в социальных сетях сервиса.
«Okko продолжает менять представления о киберспортивных трансляциях и делать киберспорт более привлекательным для широкой аудитории. Мы знаем, чего не хватает другим платформам, понимаем запросы фанатов киберспорта, поэтому предлагаем новый формат смотрения и высокий уровень удобства», — прокомментировал руководитель киберспортивного направления компании Камаль Гериханов.