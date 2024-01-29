Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за публикацию подробностей их личной жизни

Бритни Спирс опубликовала пост в инстаграме*, в котором поздравила Джастина Тимберлейка с успехом его новой песни «Selfish» и извинилась за публикацию неприятных подробностей их совместной жизни в своих мемуарах «The Woman in Me» («Женщина во мне»).
«Я хочу извиниться за какие‑то вещи, которые я написала в своей книге. Если я задела кого‑то из дорогих мне людей, мне очень жаль. Я также хочу сказать, что в восторге от новой песни Джастина Тимберлейка „Selfish“. Она такая классная! И как так получается, что каждый раз, когда я вижу Джастина вместе с Джимми [Фэллоном], я смеюсь в голос?» — написала певица, опубликовав видео недавнего появления Тимберлейка на шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».
В книге, которая вышла 24 октября 2023 года, певица рассказала, что во время отношений Тимберлейком в начале 2000-х годов она забеременела и сделала аборт. Спирс написала, что певец настаивал на аборте, так как считал, что они оба слишком молоды для детей — они начали встречаться, когда обоим было 18 лет.
После выхода первого за пять лет сольного трека певца поклонники Бритни начали пытаться не пустить его на первую строчку чартов. Они начали пушить композицию певицы «Femme Fatal» 2011 года: покупать ее в iTunes и активно слушать на стримингах.
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