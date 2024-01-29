Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за публикацию подробностей их личной жизни

«Я хочу извиниться за какие‑то вещи, которые я написала в своей книге. Если я задела кого‑то из дорогих мне людей, мне очень жаль. Я также хочу сказать, что в восторге от новой песни Джастина Тимберлейка „Selfish“. Она такая классная! И как так получается, что каждый раз, когда я вижу Джастина вместе с Джимми [Фэллоном], я смеюсь в голос?» — написала певица, опубликовав видео недавнего появления Тимберлейка на шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».