Суд заочно арестовал Марию Певчих* и еще трех соратников Навального

Московский суд заочно арестовал нескольких соратников Алексея Навального, включая Марию Певчих*. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.
Cуд Басманного района также выдал ордер на арест пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш*, коллеги политика Анны Бирюковой*, а также журналиста Дмитрия Низовцева*.
Их обвинили в распространении фейков об армии, а также в организации экстремистского сообщества. Кроме того, Певчих вменяют статью о вандализме, а Бирюкову обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма.
* Мария Певчих, Дмитрий Низовцев, Кира Ярмыш и Анна Бирюкова признаны «Минюстом» иностранными агентами.