Суд заочно арестовал Марию Певчих* и еще трех соратников Навального

Александр Голиков
Сегодня в 11:00
Фото: из соцсетей Марии Певчих

Московский суд заочно арестовал нескольких соратников Алексея Навального, включая Марию Певчих*. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Cуд Басманного района также выдал ордер на арест пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш*, коллеги политика Анны Бирюковой*, а также журналиста Дмитрия Низовцева*.

Их обвинили в распространении фейков об армии, а также в организации экстремистского сообщества. Кроме того, Певчих вменяют статью о вандализме, а Бирюкову обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма.

* Мария Певчих, Дмитрий Низовцев, Кира Ярмыш и Анна Бирюкова признаны «Минюстом» иностранными агентами.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+