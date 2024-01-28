После волны увольнений в игровых студиях соцсети вспомнили, как глава Nintendo урезал себе зарплату

25 января игровые студии Activision Blizzard, Xbox и ZeniMax уволили 1900 сотрудников, а Riot Games уволила более 500 сотрудников и прекратила разработку League Of Legends. На фоне массовых сокращений пользователи вспомнили бывшего генерального директора Nintendo Сатору Ивату, который урезал себе зарплату ради подчиненных.
Ивата возглавлял Nintendo с 2002 года и вплоть до своей смерти в 2015-м. Именно при нем компания выпустила игровые консоли Nintendo DS и Wii, которые многие считали провалом. После релиза ему пришлось сократить свою зарплату на 50%, а членам совета директоров — на 20%.
«Если мы сократим штат ради улучшения краткосрочных финансовых результатов, моральный дух сотрудников снизится. Я искренне сомневаюсь, что сотрудники, которые боятся увольнения, смогут разрабатывать программы, которые могли бы произвести впечатление на людей во всем мире. Сотрудники Nintendo вносят ценный вклад, поэтому я считаю, что увольнение сотрудников не поможет укрепить бизнес Nintendo в долгосрочной перспективе», — объяснял свое решение Ивата за два года до кончины.
Пользователь с ником @j_swinbanks предложил «стыдить на улицах» и «громко освистывать при каждом удобном случае» руководителей игровых студий, припоминая поведение Ивату, когда в компании дела шли плохо. «Как насчет того, чтобы вместо увольнения более 500 человек, вы сократите несколько гребаных миллионов [долларов из зарплат людей на] высших должностях и сохраните несколько рабочих мест», — написал @Haigen64 в ответ на увольнения в Riot Games.
«Сатору Ивата (да благословит его Господь) пошел на сокращение зарплаты на 50% после плохих продаж WiiU, ЧТОБЫ НЕ УВОЛЯТЬ РАБОТНИКОВ, и вы не в состоянии сказать мне, что руководство Riot не могло сделать то же самое и при этом получать хорошую зарплату?», — возмутился @PunyPunyPenguin.
По разным данным, глава Xbox Фил Спенсер в год получает 10 млн долларов. В 2022 году бывший гендиректор Activision Бобби Котик зарабатывал в среднем 77 306 долларов за час.