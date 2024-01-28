После волны увольнений в игровых студиях соцсети вспомнили, как глава Nintendo урезал себе зарплату

Пользователь с ником @j_swinbanks предложил «стыдить на улицах» и «громко освистывать при каждом удобном случае» руководителей игровых студий, припоминая поведение Ивату, когда в компании дела шли плохо. «Как насчет того, чтобы вместо увольнения более 500 человек, вы сократите несколько гребаных миллионов [долларов из зарплат людей на] высших должностях и сохраните несколько рабочих мест», — написал @Haigen64 в ответ на увольнения в Riot Games.