Дакота Джонсон, сыгравшая в «Мадам Паутине», сомневается в успехе фильма из‑за обилия графики

Актриса доверяла режиссеру С.-Дж.Кларксону, который «усердно работает и не отводит глаз от этого фильма с тех пор, как они начали». Постановщик пригласил Джонсон в фильм после съемок в «Незнакомой дочери» в 2021 году. Она поначалу сомневалась, сможет ли перевоплотиться в супергероиню, но была заинтригована персонажем.