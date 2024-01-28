Дакота Джонсон, сыгравшая в «Мадам Паутине», сомневается в успехе фильма из‑за обилия графики

Дакота Джонсон засомневалась в успехе «Мадам Паутины», в которой сыграла главную роль, из‑за обилия компьютерной графики. Актриса исполнила Кассандру Уэбб в супергеройском триллере, действие которого разворачивается в киновселенной про Человека-паука.
«Я никогда не снималась в фильме, в котором ты находишься на фоне синего экрана, происходят фальшивые взрывы, кто‑то говорит: „Взрыв!“ И ты ведешь себя так, будто и правда произошел взрыв. Я подумала: „Не знаю, будет ли это вообще хорошо“», — рассказала Джонсон изданию Entertainment Weekly.
Актриса доверяла режиссеру С.-Дж.Кларксону, который «усердно работает и не отводит глаз от этого фильма с тех пор, как они начали». Постановщик пригласил Джонсон в фильм после съемок в «Незнакомой дочери» в 2021 году. Она поначалу сомневалась, сможет ли перевоплотиться в супергероиню, но была заинтригована персонажем.
«Я была озадачена ее способностями. Я подумала: „О, мне бы очень хотелось увидеть этого супергероя“. Мне бы хотелось увидеть молодую женщину, чья суперсила — ее разум», — поделилась Джонсон. Она отметила, что она делала много вещей, которые обычно поручают каскадерам, и сравнила себя с Томом Крузом.
Премьера «Мадам Паутины» состоится 14 февраля. Четвертый фильм вселенной «Человека-паука» от Sony расскажет историю происхождения одной из самых загадочных героинь Marvel — Кассандры Вебб, которая обладает способностями ясновидящей. Она использует свои способности, чтобы спасать людей от катастроф до того, как они произойдут. В картине также снялись Эмма Робертс и Сидни Суини.