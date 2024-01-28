«Самое отвратительное, что я когда‑либо делала»: Сидни Суини о сцене с рвотой в «Эйфории»

«Поэтому им пришлось найти насос, а к моему телу скотчем примотали трубку, потом компьютерной графикой ее стерли. В нее закачали лошадиную слюну прямо мне в рот. Так вот, во время этой сцены они залили мне слюну, я открыла рот, и она начала вылетать. Это было самое отвратительное, что я когда‑либо делала», — делится Суини.