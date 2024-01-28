«Самое отвратительное, что я когда‑либо делала»: Сидни Суини о сцене с рвотой в «Эйфории»

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини назвала сцену с тошнотой в джакузи худшей в своей актерской карьере. Об этом она поведала ведущему шоу «Hot Ones» Шону Эвансу.
Во время интервью с поеданием острых куриных крыльев интервьюер назвал сцену одной из самых реалистичных в своем классе и поинтересовался, как авторам сериала удалось ее создать.
«Продюсеры проделали огромную работу. Сэм [Левинсон], конечно же, хотел, чтобы рвота вылетала изо рта и была повсюду. Во многих фильмах тебе просто дают чашку с кашицей, смешанной с молоком и водой. Это самая отвратительная вещь, ты просто кладешь ее в рот, держишь, а потом выблевываешь», — рассказала Суини.
Однако на съемочной площадке «Эйфории» все было не так, ведь шоураннер пытался добиться максимальной правдоподобности. «Сэм, конечно, такого не хотел. Он просто хотел, чтобы рвота была повсюду», — отмечает артистка.
«Поэтому им пришлось найти насос, а к моему телу скотчем примотали трубку, потом компьютерной графикой ее стерли. В нее закачали лошадиную слюну прямо мне в рот. Так вот, во время этой сцены они залили мне слюну, я открыла рот, и она начала вылетать. Это было самое отвратительное, что я когда‑либо делала», — делится Суини.
«Вам нужен насос. И он был огромный. Но лошадиная слюна, она такая — зачем нам вообще была нужна лошадиная слюна? Ее было слишком много», — заключила исполнительница роли Кэсси.