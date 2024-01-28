Исследования показывают растущий идеологический разрыв между парнями и девушками, пришел к выводу колумнист и глава отдела исследований Financial Times Джон Берн-Мердок. Он предполагает, что его причиной могут быть влияние движения #MeToo и растущая разделенность между полами в онлайн-сообществах.
Исследователь отмечает, что одни социологические работы выставляют зумеров более прогрессивными, другие — консервативными. По его мнению, это объясняется идеологическим разрывом между двумя полами. «Зумеры — это два поколения, а не одно», — считает Берн-Мердок.
Исторически исследования показывали, что мужчины и женщины одного поколения имели похожие взгляды, однако картина изменилась, пишет журналист. В качестве примера он демонстрирует опрос разных возрастных групп в Южной Корее, где идеологический разрыв между полами выражен наиболее ярко, и замечает, что девушки в этой стране значительно более прогрессивны, чем старшие поколения и чем их сверстники мужского пола.
По словам Берна-Мердока, это одна из причин, почему в Корее резко упала рождаемость до 0,78 ребенка на семью, самого низкого уровня среди всех стран мира.
Идеологический разрыв можно обнаружить не только в Корее, но и в США, продолжает журналист. В отличие от прошлых поколений, парни там придерживаются более консервативных взглядов на отношения полов, чем их отцы и деды.
Более того, согласно данным Gallup, за последние шесть лет женщины в возрасте от 18 до 30 лет стали на 30 процентных пунктов более либеральны, чем их сверстники-мужчины. Такой же разрыв можно обнаружить в Германии, а в Великобритании он составляет 25 процентных пунктов — везде девушки оказываются прогрессивнее парней.
Идеологический разрыв касается не только межполовых отношений, но и межнациональных, пишет исследователь и приводит примеры опросов об отношении к мигрантам из Великобритании и Германии. В обоих случаях видно, что наиболее позитивно к приезжим относятся девушки от 18 до 29 лет, а наиболее негативно — их парни-сверстники.
Еще один аргумент Берна-Мердока за всемирность замеченного им явления — выборы в Польше. Там среди наиболее молодых избирателей парни доминируют в аудитории праворадикальной «Конфедерации», а девушки — среди группы поддержки левых.
«За пределами Запада существуют еще более резкие различия. В Южной Корее сейчас зияет пропасть между молодыми мужчинами и женщинами, аналогичная ситуация и в Китае. В Африке аналогичная картина наблюдается в Тунисе», — добавляет исследователь в колонке для Financial Times.
Пытаясь объяснить возникший разрыв, исследователь приходит к двум теориям: о влиянии движения #MeToo и о существовании соцсетевых «пузырей», комфортных сообществ, в которых мужчины и девушки с полярными взглядами могут не пересекаться.
Говоря о #MeToo, Берн-Мердок отмечает, что движение позволило девушкам быть более прогрессивными и громче заявить о своих взглядах, но в то же время парни почувствовали угрозу, и это толкнуло их в оппозицию.
«Явное разделение на прогрессивных и консервативных в вопросе о сексуальных домогательствах, по-видимому, стало причиной — или, по крайней мере, частью — более широкого перераспределения молодых мужчин и женщин в консервативный и либеральный лагеря соответственно по другим вопросам», — пишет он в FT.
Большая часть современного общения происходит в сети, но мужчины и женщины оказываются попросту в разных частях интернета, и особенно этому способствуют алгоритмические ленты вроде тиктока, ютуба или инстаграма*, считает журналист.
Это приводит к тому, что разные — зачастую диаметрально противоположные — культуры и идеологии могут быстро разойтись в разные стороны, из‑за чего поколения делятся на группы, которые не понимают, а иногда ненавидят друга друга, полагает Берн-Мердок. Ярким примером этого он называет фигуру Эндрю Тейта — злейшего врага феминисток и героя инцел-сообщества. «Парням нужны ролевые модели получше нынешних, но они не виноваты в том, что сейчас таких нет», — пишет он.
Исследователь видит в этом проблему, потому что обе теории предполагают только ухудшение отношений между полами, ведь подростки продолжают встраиваться в эти сообщества и развиваться внутри идеологических стен. Причем избавиться от приобретенных в раннем возрасте идеологических установок трудно, а после 30 они зачастую остаются на всю жизнь, подчеркивает он. Пример Кореи должен предупредить другие страны об опасности этих тенденций, отмечает журналист.
В конце Берн-Мердок предполагает, что в будущем мужчины смогут закрыть идеологический разрыв. На эту мысль его наталкивает историческая тенденция следующих поколений быть более либеральными, чем прошлые. Консерватизм парней ему кажется аномалией, и если она исправится, то, скорее всего, толчком к этому станут перемены именно в их сознании.
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