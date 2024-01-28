Это приводит к тому, что разные — зачастую диаметрально противоположные — культуры и идеологии могут быстро разойтись в разные стороны, из‑за чего поколения делятся на группы, которые не понимают, а иногда ненавидят друга друга, полагает Берн-Мердок. Ярким примером этого он называет фигуру Эндрю Тейта — злейшего врага феминисток и героя инцел-сообщества. «Парням нужны ролевые модели получше нынешних, но они не виноваты в том, что сейчас таких нет», — пишет он.