«Настоящее издевательство»: Эрин Мориарти возмущена критикой своей внешности и пластических операций

«Она решила полностью переделать свое лицо. <…> Посмотрите на неё сейчас. Она сделал себе губы как у Ким Кардашьян; теперь её нос такой тонкий, что похож на карандаш <…> И всё больше девушек так поступают. Я не против операций, но та одержимость, с которой они превращают себя в пародию на Кардашьян с огромными губами, маленьким носом и раздутыми скулами, кажется мне признаком психической болезни», — говорит Келли в первые две минуты видео.