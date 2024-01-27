«Настоящее издевательство»: Эрин Мориарти возмущена критикой своей внешности и пластических операций

Звезда сериала «Пацаны» Эрин Мориарти отреагировала на критику своей внешности и пластических операций. В своих соцсетях она назвала их издевательскими и отвратительно лживыми.
Поводом для реакции актрисы стали высказывания бывшей телеведущей Fox News Мегин Келли в выпуске её подкаста. В отрывке журналистка сравнивает «кажется, прошлогоднее» фото и недавний снимок, обсуждает изменения в лице Мориарти и называет их признаками психического расстройства.
«Она решила полностью переделать свое лицо. <…> Посмотрите на неё сейчас. Она сделал себе губы как у Ким Кардашьян; теперь её нос такой тонкий, что похож на карандаш <…> И всё больше девушек так поступают. Я не против операций, но та одержимость, с которой они превращают себя в пародию на Кардашьян с огромными губами, маленьким носом и раздутыми скулами, кажется мне признаком психической болезни», — говорит Келли в первые две минуты видео.
«Я не ожидала, что мне придется это проговаривать. Конечно, мы все подвергаемся издевательствам разной степени в течение жизни, но сейчас я в ужасе от услышанного и считаю, что теперь нужно уделить им внимание», — пишет Эрин Мориарти в своем посте.
Исполнительница роли Старлайт отмечает, что проходит через тяжелый период в жизни, часто не спит и плохо ест. Тем не менее, она уже свыклась с мыслью, что из‑за этого может потерять 5 килограмм и вновь будет читать обвинения в употреблении наркотиков и едкие предложения «съесть бургер».
«Я просто в ужасе от того, насколько у Мегин Келли вышло отвратительно лживое, настолько женоненавистническое, что похоже на пародию, видео с комментариями обо мне, — и насколько далеко всё это зашло», — делится она переживаниями
Актриса отметила, что первое фото в подкасте сделано не год назад, а почти 10 лет назад, а на втором она нанесла много макияжа и сделала сильный контуринг. «Я помню, как ушла оттуда и все ещё чувствовала себя неотразимой», — подчеркивает девушка.
Впрочем, Мориарти признала, что удалила приведенную Келли фотографию, потому что её оскорбили комментарии под ней. «Но это (негативная реакция) перерастает в преследование», — уверена артистка и пообещала больше не заходить в соцсети.
«Я в ужасе от реакции, оскорбительных слухов и этого видео, которое выглядит настоящим издевательством. Оно разбило мне сердце. Вы разбили мне сердце. Позор вам, Мегин Келли, и вам в Fox News (корпорации Vought во плоти)», — заканчивается пост Мориарти.