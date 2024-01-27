Милли Бобби Браун запустит свою линию удобной и доступной одежды

«Мне было 10 лет. Я ходила на все эти мероприятия и церемонии, и все эти крупные модные бренды хотели меня одеть. Я не знала, что такое мой личный стиль, и единственное время, когда я одевалась, кроме церемоний, — это поход на работу. Когда я стала старше, я задалась вопросом: „Каков мой личный стиль?“ Многие мои друзья уже знали [свои стили], но я не знала своего», — рассказала она.