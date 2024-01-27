Милли Бобби Браун запустит свою линию удобной и доступной одежды

Милли Бобби Браун запустит собственную линию одежды под одноименным брендом Florence by Mills. Об этом она рассказала в интервью Elle.
По словам актрисы, желание выпустить коллекцию, напоминающую ее личный стиль, было вызвано годами, которые она потратила на его разработку. Браун хочет, чтобы ее покупатели находили уникальные способы носить вещи, созданные с приоритетом на комфорт.
«Мне было 10 лет. Я ходила на все эти мероприятия и церемонии, и все эти крупные модные бренды хотели меня одеть. Я не знала, что такое мой личный стиль, и единственное время, когда я одевалась, кроме церемоний, — это поход на работу. Когда я стала старше, я задалась вопросом: „Каков мой личный стиль?“ Многие мои друзья уже знали [свои стили], но я не знала своего», — рассказала она.
В основу коллекции актриса вложила принцип доступности и дешевизны. Браун считает важным, чтобы ее сверстники могли позволить себе купить одежду и найти именно то, что им нужно.
«Если описывать мою эстетику, то мне нравится бохо-стиль. Все, что свободно сидит и очень удобно. Мне нравятся светлые цвета. Я не особо женственная; иногда я чувствую себя женственной, а иногда нет.
Я хотела создать действительно эластичные, мягкие материалы, в которых девушкам было бы удобно ходить в школу, на работу и тому подобное. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя как в пижаме, но при этом могли выйти на улицу. Это то, что мне нравится. Я хочу носить пижаму на работу», — добавила актриса.
Милли Бобби Браун запустила бренд Florence by Mills еще в 2019 году. В то время она продавала только косметику.