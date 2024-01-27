Главный приз «Сандэнса» получила драма «Летом»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:40
Фото: Raffi Asdourian/Flickr

В Парк-Сити завершился 40-й фестиваль независимого кино «Сандэнс».

Главный приз жюри получила драма «Летом». Лента рассказывает о взаимоотношениях двух сестер и их отца.

Награду за лучший сценарий к драматическому фильму получил Джесси Айзенберг («Настоящая боль»), а приз зрительских симпатий лента «Диди»,

Полный список победителей «Сандэнса»

Гран-при жюри — «Летом»:
Режиссура драматического фильма — Алессандра Лакорацца («Летом»)
Сценарий драматического фильма — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
Спецприз за прорывную роль — Нико Паркер («Солнечный берег»)
Спецприз актерскому ансамблю — «Диди»
Приз зрительских симпатий — «Диди»
Приз им. Альфреда П.Слоуна лучшему фильму о технологиях или науке — «Люби меня»
Гран-при — драматический фильм (мировое кино) — «Суджо»
Приз за режиссуру — мировое кино — Раха Амирфазли, Алиреза Газеми («В братском краю»)
Гран-при жюри — документальный фильм (США) — «Хрустальная война»
Гран-при — документальный фильм (мир) — «Новый вид глуши»

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