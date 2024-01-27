Главный приз «Сандэнса» получила драма «Летом»

В Парк-Сити завершился 40-й фестиваль независимого кино «Сандэнс».
Главный приз жюри получила драма «Летом». Лента рассказывает о взаимоотношениях двух сестер и их отца.
Награду за лучший сценарий к драматическому фильму получил Джесси Айзенберг («Настоящая боль»), а приз зрительских симпатий лента «Диди»,
Полный список победителей «Сандэнса»
• Гран-при жюри — «Летом»:
• Режиссура драматического фильма — Алессандра Лакорацца («Летом»)
• Сценарий драматического фильма — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
• Спецприз за прорывную роль — Нико Паркер («Солнечный берег»)
• Спецприз актерскому ансамблю — «Диди»
• Приз зрительских симпатий — «Диди»
• Приз им. Альфреда П.Слоуна лучшему фильму о технологиях или науке — «Люби меня»
• Гран-при — драматический фильм (мировое кино) — «Суджо»
• Приз за режиссуру — мировое кино — Раха Амирфазли, Алиреза Газеми («В братском краю»)
• Гран-при жюри — документальный фильм (США) — «Хрустальная война»
• Гран-при — документальный фильм (мир) — «Новый вид глуши»