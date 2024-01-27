Главный приз «Сандэнса» получила драма «Летом»

• Гран-при жюри — «Летом»:

• Режиссура драматического фильма — Алессандра Лакорацца («Летом»)

• Сценарий драматического фильма — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)

• Спецприз за прорывную роль — Нико Паркер («Солнечный берег»)

• Спецприз актерскому ансамблю — «Диди»

• Приз зрительских симпатий — «Диди»

• Приз им. Альфреда П.Слоуна лучшему фильму о технологиях или науке — «Люби меня»

• Гран-при — драматический фильм (мировое кино) — «Суджо»

• Приз за режиссуру — мировое кино — Раха Амирфазли, Алиреза Газеми («В братском краю»)

• Гран-при жюри — документальный фильм (США) — «Хрустальная война»

• Гран-при — документальный фильм (мир) — «Новый вид глуши»