Мартин Скорсезе не смотрит свои фильм в кинотеатрах из‑за высоких и шумных зрителей

Мартин Скорсезе рассказал Variety, что не смотрит свои фильмах в кинотеатрах, потому что не уверен, что сможет увидеть экран.
«Я невысокого роста [175 см], и передо мной всегда сидит большой человек. То же самое с Бродвеем — я не могу ходить в театр», — сказал режиссер. Он подчеркнул, что в последнее время ему очень нравится Imax: «Ты заходишь внутрь, садишься сзади и смотришь вверх».
Однако не только это останавливает Скорсезе от похода в кинотеатр. По словам режиссера, сейчас зрители много разговаривают и двигаются во время сеанса.
«На регулярных сеансах я замечаю, что зрители стали немного более шумными, чем раньше. Но, возможно, это как в 50-е годы, когда мы кричали в экран». — добавил постановщик.
Последний фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны» собрал в прокате более 150 млн долларов, став восьмым самым кассовым фильмом в его карьере. Лента получила 10 номинаций на премию «Оскар».