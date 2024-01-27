Мартин Скорсезе не смотрит свои фильм в кинотеатрах из‑за высоких и шумных зрителей

«Я невысокого роста [175 см], и передо мной всегда сидит большой человек. То же самое с Бродвеем — я не могу ходить в театр», — сказал режиссер. Он подчеркнул, что в последнее время ему очень нравится Imax: «Ты заходишь внутрь, садишься сзади и смотришь вверх».