Суд обязал Трампа выплатить 83,3 млн долларов писательнице Кэрролл по делу о домогательствах

Инцидент, в котором Кэрролл обвинила Трампа, произошел в 1996 года в примерочной универмага Bergdorf Goodman. По словам писательницы, бизнесмен попросил ее помочь подобрать подарок некой женщине, примерив прозрачный пеньюар. Кэрролл пошутила, попросив Трампа о том же, после чего, как она утверждает, бизнесмен завел ее в примерочную и несколько раз ударил головой о стену.