Суд обязал Трампа выплатить 83,3 млн долларов писательнице Кэрролл по делу о домогательствах

Федеральное жюри Манхэттена обязало экс-президента США Дональда Трампа выплатить 83,3 млн долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл в качестве компенсации ущерба за унижающую ее достоинство клевету и отрицание обвинения в сексуализированном насилии. Об этом сообщает CNN.
Из этих денег 11 млн долларов пойдет на финансирование кампании по восстановлению репутации, 7,3 млн уйдут на покрытие морального ущерба. Оставшиеся 65 млн — это сумма штрафов за злонамеренные действия в отношении Кэрролл.
«Это великая победа для каждой женщины, которая встает, когда ее сбили с ног, и огромное поражение для каждого хулигана, который пытался удержать женщину», — заявила писательница после оглашения вердикта.
Трамп назвал решение суда «абсолютно нелепым». «Я решительно не согласен с обоими вердиктами и буду подавать апелляции на всю эту идущую от [президента США Джо] Байдена охоту на ведьм, направленную на меня и Республиканскую партию», — написал он в Truth Social.
Адвокат экс-президента утверждает, что истинная причина судебного преследования Трампа заключается в том, что он лидирует в предвыборных опросах.
Инцидент, в котором Кэрролл обвинила Трампа, произошел в 1996 года в примерочной универмага Bergdorf Goodman. По словам писательницы, бизнесмен попросил ее помочь подобрать подарок некой женщине, примерив прозрачный пеньюар. Кэрролл пошутила, попросив Трампа о том же, после чего, как она утверждает, бизнесмен завел ее в примерочную и несколько раз ударил головой о стену.
Трамп отрицал не только избиение, но и факт знакомства с писательницей. Однако в мае 2023 года его обязали выплатить Кэрролл почти 3 млн долларов за моральный ущерб и еще 3 млн по иску о побоях.