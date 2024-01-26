Москвичка обвинила врачей детской больницы в преступной халатности, из‑за которой умер ее сын

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:05
Фото: Aditya Romansa/Unsplash

Жительница Москвы Мария Кадачигова обвинила врачей детской больницы № 9 имени Сперанского в преступной халатности. Она заявила в соцсетях, что медики виновны в смерти ее трехлетнего сына Мирона.

Девушка рассказала, что в декабре у Мирона заболел живот. Мама мальчика вызвала скорую помощь. Медики заявили, что у ребенка грипп и назначили лекарство. Позднее выяснилось, что у Мирона был перитонит — осложнение острого аппендицита.

В конце декабря мальчика экстренно прооперировали в больнице имени Сперанского. Сперва малыш пошел на поправку, но спустя десять дней в стационаре у ребенка, как рассказала Мария, «появились первые ухудшения».

Мирона начало регулярно рвать, у него вновь заболел живот, и мальчик перестал спать. По словам Кадачиговой, «врачи не придали значения» состоянию ребенка и «лечили симптомы, назначая седативные и обезболивающие».

«За следующие сутки его вырвало еще 14 раз. Малыш очень сильно хотел пить. Он целыми днями лежал под капельницами, но никто не искал причины ухудшений», — рассказала Мария.

Женщина поделилась, что Мирону назначили повторную операцию — она должна была пройти 9 января. Врач подозревал, что мальчик столкнулся со спайками в кишечнике. Он велел маме не поить ребенка в ночь перед хирургическим вмешательством.

К 10 утра мальчику стало совсем плохо: у него похолодели руки, посинели ногти на ногах, а из носа непрерывно шла коричневая жидкость. Врач заявил Марии, что у ее сына — обычные сопли.

«Держиcь, малыш, мы сейчас тебе поможем», — заявил медик, вспомнила Кадачигова. «В 10:05 его бездыханного из палаты унесли в реанимацию, где спустя час констатировали смерть», — добавила Мария.

По ее словам, патологоанатом впоследствии рассказал семье, что из носа у Мирона текли жидкости, наполняющие тонкий кишечник. Специалист заявил, как утверждает Кадачигова, что «Мирошу попросту упустили».

«При должном внимании не отказали бы почки, не случилось бы закупорки желудка и кишечной непроходимости», — пояснила Мария. Женщина утверждает, что врачи больницы «почистили» медицинскую карту Мирона и «фальсифицировали данные».

По мнению женщины, заведенное по делу о смерти мальчика уголовное дело «уже обречено на провал». «Очередь на судебную экспертизу исчисляется годами, сама экспертиза займет 10-12 месяцев. А срок давности по уголовной статье 2 года», — отметила Кадачигова.

Тем нем менее, родители Мирона надеются привлечь виновных в смерти ребенка к ответственности.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+