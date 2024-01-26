Москвичка обвинила врачей детской больницы в преступной халатности, из‑за которой умер ее сын

Жительница Москвы Мария Кадачигова обвинила врачей детской больницы № 9 имени Сперанского в преступной халатности. Она заявила в соцсетях, что медики виновны в смерти ее трехлетнего сына Мирона.
Девушка рассказала, что в декабре у Мирона заболел живот. Мама мальчика вызвала скорую помощь. Медики заявили, что у ребенка грипп и назначили лекарство. Позднее выяснилось, что у Мирона был перитонит — осложнение острого аппендицита.
В конце декабря мальчика экстренно прооперировали в больнице имени Сперанского. Сперва малыш пошел на поправку, но спустя десять дней в стационаре у ребенка, как рассказала Мария, «появились первые ухудшения».
Мирона начало регулярно рвать, у него вновь заболел живот, и мальчик перестал спать. По словам Кадачиговой, «врачи не придали значения» состоянию ребенка и «лечили симптомы, назначая седативные и обезболивающие».
«За следующие сутки его вырвало еще 14 раз. Малыш очень сильно хотел пить. Он целыми днями лежал под капельницами, но никто не искал причины ухудшений», — рассказала Мария.
Женщина поделилась, что Мирону назначили повторную операцию — она должна была пройти 9 января. Врач подозревал, что мальчик столкнулся со спайками в кишечнике. Он велел маме не поить ребенка в ночь перед хирургическим вмешательством.
К 10 утра мальчику стало совсем плохо: у него похолодели руки, посинели ногти на ногах, а из носа непрерывно шла коричневая жидкость. Врач заявил Марии, что у ее сына — обычные сопли.
«Держиcь, малыш, мы сейчас тебе поможем», — заявил медик, вспомнила Кадачигова. «В 10:05 его бездыханного из палаты унесли в реанимацию, где спустя час констатировали смерть», — добавила Мария.
По ее словам, патологоанатом впоследствии рассказал семье, что из носа у Мирона текли жидкости, наполняющие тонкий кишечник. Специалист заявил, как утверждает Кадачигова, что «Мирошу попросту упустили».
«При должном внимании не отказали бы почки, не случилось бы закупорки желудка и кишечной непроходимости», — пояснила Мария. Женщина утверждает, что врачи больницы «почистили» медицинскую карту Мирона и «фальсифицировали данные».
По мнению женщины, заведенное по делу о смерти мальчика уголовное дело «уже обречено на провал». «Очередь на судебную экспертизу исчисляется годами, сама экспертиза займет 10-12 месяцев. А срок давности по уголовной статье 2 года», — отметила Кадачигова.
Тем нем менее, родители Мирона надеются привлечь виновных в смерти ребенка к ответственности.