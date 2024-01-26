Аманда Сейфрид сыграет офицера полиции в мини-сериале «Long Bright River»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:52
Фото: из соцсетей Аманды Сейфрид

Американская актриса Аманда Сейфрид, известная по фильмам «Дрянные девчонки» и «Манк», сыграет офицера полиции в мини-сериале «Long Bright River» («Долгая яркая река»). Об этом сообщил Deadline.

Шоу выпустит стриминговый сервис Peacock. В его основу ляжет роман Лиз Мур. Писательница станет одним из исполнительных продюсеров проекта. Разработкой сериала займутся Sony Pictures Television и UCP.

«Long Bright River» будет триллером об офицере полиции из Филадельфии. Действие шоу развернется во время опиоидного кризиса в США. В центре сюжета будет серия убийств, которая произойдет в районе, который патрулирует героиня.

Вскоре девушка выяснит, что ее личная история может быть связана с ужасающими событиями. Как отреагирует на эту новость полицейская, снимет режиссер Хагар Бен-Ашер. Он поставит пилотный эпизод сериала.

Бен-Ашер станет еще одним исполнительным продюсером «Long Bright River» наряду с Никки Тоскано, Нилом Морицем, Павуном Шетти и Амандой Льюис, а также Эми Паскаль.

«Мы очень рады, что Аманда Сейфрид возглавит этот сериал о том, как те, кого изначально воспринимали как жертв, могут объединиться, чтобы вернуть себе власть», — рассказали Мур и Тоскано.

Они отметили, что цель сериала — «с состраданием изобразить жизнь тех, кто борется с зависимостью, и членов семей, которые любят их».

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